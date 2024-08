Polícia marca depoimentos de superintendente e advogado do Corinthians

A Polícia Civil de São Paulo marcou para a próxima quarta (4), às 15 horas, depoimento do superintendente financeiro do Corinthians, Luiz Ricardo Alves, conhecido como Seedorf. No dia seguinte, será ouvido o advogado Rui Fernando, que presta serviços para o clube.

Ambos foram chamados para deporem como testemunhas na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). As oitivas fazem parte do inquérito sobre os desdobramentos do pagamento de comissão por intermediação do contrato de patrocínio entre o Alvinegro e a Vai de Bet.

Em junho, o delegado Tiago Fernando Correia instaurou inquérito para apurar se houve prática de lavagem de dinheiro, entre outros possíveis crimes, na esteira do pagamento da comissão.