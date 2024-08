Pedido de impeachment afeta Corinthians em campo? O que se diz no clube

Aliados de Augusto Melo avaliam que o pedido de abertura do processo de destituição do presidente do Corinthians pode prejudicar o time. Isso em meio à luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Essa hipótese é rechaçada no grupo de conselheiros que apresentou ao Conselho Deliberativo, na última segunda (26), o requerimento para tentar o impeachment do dirigente.

Por sua vez, Augusto se manifestou no Instagram. Ele disse se tratar de uma medida frágil e sem base e atribuiu o pedido a "quem tenta prejudicar o Corinthians em um momento decisivo da temporada" [leia a nota do dirigente na íntegra no final do post].