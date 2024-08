No Flamengo, rótulo de técnico especial de Tite desbota

A contratação pelo rubro-negro gerou a oportunidade de vermos se ele estava num nível superior em relação aos técnicos dos clubes brasileiros. A badalação em torno de seu nome poderia sugerir enganosamente que ele estava mais para elite europeia do que brasileira.

O trabalho no Flamengo devolveu Tite a um ambiente ao qual ele estava acostumado antes de ir trabalhar na CBF.

Treinar um clube significa se expor com mais frequência do que numa seleção. Apesar de a exposição, para o bem e para o mal, ser maior numa Copa do Mundo, a rotina numa equipe gera mais jogos e entrevistas coletivas. A cobrança da torcida é constante, não esporádica. Assim, a chance de desgaste diário da imagem de um treinador aumenta.

A derrota do Flamengo para o Botafogo por 4 a 1, pelo Brasileirão, no último domingo (18), retrata isso.

Tite foi criticado por comentaristas e há torcedores nas redes sociais pedindo sua demissão. Na entrevista coletiva após o clássico, ele discutiu com um dos entrevistadores, na contramão do clima de palestra que dominava a maioria de suas sessões com a imprensa na seleção.

Ou seja, a rotina no Flamengo tirou Tite do pedestal em que ele estava nos tempos de CBF e o faz viver a dura rotina dos treinadores que atuam no Brasil.