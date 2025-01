Jardine mergulharia em uma aventura se aceitasse o convite do Botafogo

Em 2019, André Jardine saiu chutado do São Paulo, onde surgiu com boas expectativas no futebol profissional. E fez um caminho diferente do mais comum entre os treinadores brasileiros.

Após passagem por seleções de base, foi trabalhar no México. Comandou o Atlético San Luís, saiu-se bem e chamou a atenção do América. Lá, vem fazendo história.

O técnico de 45 anos trabalha em um dos maiores clubes do futebol mexicano. Virou ídolo da torcida, graças aos cinco troféus conquistados em um ano e meio.