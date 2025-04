Ingresso menos caro do Flamengo custa o dobro do que cobra o Corinthians

Já nos setores leste e oeste, esses que desembolsam uma quantia mensal deixaram, respectivamente, R$ 70 e R$ 90 para ver a goleada sobre o conjunto gaúcho. Isso significa que dos 28.931 pagantes, 6,37% tiveram a possibilidade de ver a partida pagando R$ 40. Com os chamados bilhetes "promocionais" entram na conta mais 2.916 por tal valor, resultando em 4.054 (14% do total).

Já em Corinthians x Fluminense, excluindo os ingressos de camarote, "relacionamento" e "venda proibida", que no borderô aparecem ao preço de R$ 20, o tíquete mais acessível custava R$ 35. Foi quanto pagaram 8.532 corintianos, integrantes do programa Fiel Torcedor (mensalidades de R$ 24, R$ 60 e R$ 300), no setor norte, além de 3.839 sócios-torcedores no sul, totalizando 12.371.

Dos 41.138 pagantes, cerca de 30% desembolsaram tal cifra. Uma curiosidade: no borderô da Neo Química Arena, 8.050 (quase 20%) lá estão como "Venda proibida", acompanhado do valor de R$ 20. Outros 3.671 (quase 9%) aparecem como "relacionamento", também a R$ 20. Assim, conclui-se que 24.092 (58,6%) pagaram entre R$ 20 e R$ 35, ou nada, já que 8.050 eram de "Venda proibida".

No Maracanã, 12.840 (44,3% do total) "morreram" em R$ 50 para ficar na arquibancada norte, mesmo sendo integrantes do Nação Rubro-Negra, ou com direito à meia-entrada. Isso significa um ingresso a preço 42% mais elevado do que o valor desembolsado pelo Fiel Torcedor que ocupou setor de mesmo nome, atrás do gol à esquerda, onde ficam as organizadas, em Itaquera naquela noite.

Conclusão: o preço mais acessível no jogo do Flamengo era bem mais caro do que no do Corinthians, que tinha quase 59% desembolsando no máximo R$ 35, enquanto no Rio de Janeiro só 14% pagaram R$ 40. Se incluirmos os dos ingressos de R$ 50 no Maracanã, foram 16.894, então chegamos ao número próximo do registrado em Itaquera: 58%.

Com a diferença fundamental, R$ 20 a R$ 35 os tíquetes mais acessíveis em São Paulo, R$ 40 a R$ 50 os menos caros no Rio de Janeiro. Chega a ser 100% mais elevado, o dobro! Não é difícil entender porque a Neo Química Arena sempre tem mais de 40 mil pessoas. A atual gestão do Flamengo segue preferindo uma cadeira vazia a um rubro-negro que não pode pagar tanto sentado nela.