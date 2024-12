O adeus de Luiz Henrique sinaliza um Botafogo mais fraco para salvar o Lyon

Fez apenas sete jogos no Brasileirão, cinco como titular, marcou um gol e deu uma assistência. Na Libertadores, atuou em quatro partidas, duas desde o início, assinalou um tento e não deu passe para qualquer companheiro marcar.

Pode ser uma maneira de socorrer o "clube irmão" na França, clara prioridade da Eagle. Em novembro, o mesmo GE publicou que, segundo o dono da holding, o americano John Textor, o Botafogo "terá que reabastecer" os cofres do Lyon.

Assim, o elenco alvinegro se enfraquece. Além dos destaques Almada e Luiz Henrique, saíram suplentes como Gatito Fernández, Eduardo, Tchê Tchê, Marçal, Pablo, Óscar Romero e Adryelson. Este último era do Botafogo, foi para o Lyon, retornou por empréstimo e agora volta à França.

Vender o zagueiro é fundamental, como Rayan Cherki, Gift Orban, Ernest Nuamah, Paul Akouokou, Mahamadou Diawara, Saël Kumbedi, Maxence Caqueret, Nicolás Tagliafico, Said Benrahma, Malick Fofana, quem for possível.

"Como o @OL, há muito tempo um modelo de boa gestão, se colocou nesta posição?", questionou o jornalista @jeromelatta, no @lemondefr, em 18 de novembro. https://t.co/AjaNRiT91k pic.twitter.com/hJWzyOGHGn -- Mauro Cezar (@maurocezar) December 31, 2024

Na imprensa francesa, há receio quanto ao futuro do outrora heptacampeão nacional. Como no texto do jornalista Jérôme Latta, no tradicional jornal Le Monde, sob o título, "Olympique Lyonnais, de um modelo obsoleto a um modelo perigoso".