Clima insustentável na Espanha aproxima Vinicius Júnior do futebol saudita

O contrato com o Real Madri vai até 30 de junho de 2027. No ano passado, os sauditas deram o primeiro sinal de que desejam levá-lo. O staff do jogador entendeu como um primeiro movimento que deverá ser seguido por outro, provavelmente decisivo, em meio à Copa do Mundo do ano que vem.

Quando a bola estiver rolando nos Estados Unidos, Canadá e México, Vini estará entrando em seu último ano de compromisso com merengues. Seis meses depois poderá assinar um pré-contrato.

E é ai que a Arábia Saudita deve voltar à carga, acenando com uma boa quantia para que o liberem aos 26 anos. Ou ele poderá ir embora sem pagamento de multa dias antes de fazer 27 (ele é de 12 de julho).

Em um ano e meio, se o clima em jogos como o desta sexta-feira continuar o mesmo em terras espanholas, ficará cada vez mais fácil para os árabes convencerem o atacante a deixar Madri, ficar rico e jogar sem ser xingado. E se fizer um acordo por, digamos, quatro anos, pode sair livre aos 30 e atuar no país que desejar. Longe dos racistas.

