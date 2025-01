Atacante que tinha marcas 'de Ronaldo' no Flu brilha na Premier League

✅ Entra em campo como se fosse o seu último jogo;

✅ Vibra como fosse o seu primeiro gol;

✅ Vai para Torcida;

✅ Tem estrela.

.

Prazer, João Pedro. O garoto de ouro do Fluminense! pic.twitter.com/I5C2glS58s -- Flunaticos | Fluminense FC (@flunatiicos) July 6, 2019

Com metas, o Fluminense chegou a aproximadamente 11,5 milhões de euros pela negociação do jovem atacante. Em junho de 2023, depois de jogar a segunda divisão pelo Watford, o atacante foi para o Brighton & Hove Albion por 30 milhões de libras.

No time do sul da Inglaterra ele é um dos principais nomes, atuando em diferentes funções e sendo decisivo. João Pedro foi convocado para a seleção brasileira e neste sábado bateu o pênalti que decretou o 1 a 1 diante do vice-líder, Arsenal.

Sempre que vocês pensarem em desumanizar um jogador por ele ser "rico", revejam a entrevista do jovem João Pedro, do @FluminenseFC. Não esqueçam que para cada um João Pedro - realizado e vendido ao Watford -, existem tantos que não chegaram lá.pic.twitter.com/FrRSHy3raH -- Footure (@FootureFC) May 22, 2019

São 14 jogos pelo campeonato inglês na temporada, 12 como titular, cinco tentos assinalados e cinco assistências. Neste sábado, contra um dos mais fortes adversários do certame, foi o melhor de sua equipe, que não vence há oito jogos, com seis empates no período.

Apesar da fase não muito boa do Brighton, a cria de Xerém, segue se destacando. Difícil imaginar João Pedro por muito mais tempo no time da cidade litorânea que fica a uma hora de Londres. Ele pode não ter mantido números de Ronaldo, mas é jogador para mais.