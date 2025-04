De volta ao Fluminense, Renato vem de reta final pífia no comando do Grêmio

Se em 2023 o Grêmio, por ele dirigido, foi vice da Série A, isso deve-se ao absurdo desequilíbrio imposto por Luis Suárez com a camisa tricolor. Tivesse uma razoável defesa, seria campeão.

Naquele certame, os gremistas tiveram a quarta pior: 56 gols sofridos. Só os rebaixados Santos (64), Coritiba (73) e América Mineiro (81) levaram mais tentos. Nesse trabalho, as digitais do técnico.

No ano passado, a equipe de Portaluppi levou apenas 50. Mas ficou em perigoso 14º lugar, lutando na maior parte do tempo para não voltar à Série B. Pouco, muito pouco, evidentemente.

Já o rival, Internacional, foi quinto e no returno só pontuou menos do que o campeão, Botafogo. Ambos sofreram com a enchente no Rio Grande do Sul, vale ressaltar.

Nos dez últimos cotejos pelo Grêmio, o treinador somou quatro derrotas, com quatro empates e duas vitórias. Detalhe: uma delas contra o rebaixado Atlético Goianiense.

Renato é o chamado agregador, bom de grupo, que sabe lidar com o elenco. Mas será preciso mostrar o que não se viu em 2023 e 2024 para corresponder às expectativas.