Algoz de times brasileiros, Racing é um leão fora, mas frágil na Argentina

Mas isso significa que o time do folclórico técnico Gustavo Costas é uma máquina imbatível? Contra oponentes brasileiros, sim. Mas nos certames domésticos o cenário é bem outro.

O time está em 10º no seu grupo, com 15 integrantes, na Copa da Liga Argentina. Oito se classificam, ou seja, hoje não seguiria na competição. E com retrospecto bem abaixo do que deveria.

O Racing perdeu, de virada, para o San Lorenzo no Nuevo Gasômetro depois de quase nove anos. Caiu no Cilindro, seu estádio, para o Huracán, o que não ocorria no campeonato há quase 33. Teve derrota inédita para o Independiente Rivadavia, em Mendoza.

São quatro partidas nas quais perdeu, duas vitórias e um empate no clássico com o Independiente nos sete últimos compromissos pelo principal certame do país. Uma enorme diferença de mobilização e desempenho, com tolerância de parte da torcida em função de triunfos como o de terça-feira.

O Racing de Costas, visto como personagem por ser fanático pelo Racing e passar os jogos beijando o escudo na camisa e seus santinhos pendurados no pescoço, é competitivo. Mas nem sempre.

O problema dos adversários brasileiros é que, neste momento de sua gloriosa história, "El Primer Grande", como a Academia é conhecida, se transforma quando a competição ultrapassa as fronteiras argentinas. Especialmente se vier ao Brasil.