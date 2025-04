PM deve negar a sugestão de Pedrinho de torcida única em Vasco x Flamengo

Caso o policiamento concorde com a realização do clássico no estádio do Vasco da Gama, provavelmente será com a presença de torcedores do Flamengo no setor dos visitantes. No domingo passado, eram cerca de mil santistas no local a eles destinado em São Januário, na vitória vascaína sobre o Santos por 2 a 1.

No Rio de Janeiro, a tradição dos clássicos do Maracanã com as duas torcidas dividindo o estádio se mantém nas partidas entre Flamengo e Vasco e Fluminense e Flamengo. Quando vascaínos e tricolores se enfrentam, depende do mando de campo, já que os dois clubes discutem até hoje qual deles tem o direito de utilizar o lado direito, o setor Sul.

Já o Botafogo, embora seus torcedores também possam trafegar livremente nos dias de confrontos contra os velhos rivais, mesmo quando o time visitante, adota outra postura. O campeão brasileiro manda o seus jogos contra os três rivais cariocas no Nilton Santos, o "Engenhão", deixando apenas o setor Sul, atrás do gol à direita, para torcida adversária.

Em contrapartida, os alvinegros também costumam ter apenas um pequeno percentual quando visitantes, no Maracanã ou em São Januário. De qualquer forma, a torcida única jamais foi admitida no Rio de Janeiro.