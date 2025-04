Ao pedir Vasco x Fla com torcida única, Pedrinho prejudica o futebol e o RJ

O futebol carioca, com toda a sua história, sua cultura e sua importância no cenário nacional, não pode se render a essa lógica excludente. Preservar a festa das arquibancadas, com as cores e a paixão dos dois lados, não é apenas uma questão esportiva. É uma questão de identidade do Rio de Janeiro.

* jornalista, cronista, sambista e apaixonado pelo Rio de Janeiro.

-

Siga Fred Soares no X

Siga Mauro Cezar no X

Siga Mauro Cezar no Instagram