Racismo em jogo do Palmeiras na Libertadores: Conmebol promete providências

A Conmebol promete abrir expediente disciplinar para o caso do jogo do Palmeiras, em Lima, contra o Sporting Cristal, quando pelo menos mais uma manifestação racista foi registrada. No começo da madrugada, a entidade informou que estava recolhendo os documentos. Isso significa que o caso entra em uma etapa investigativa.

O artigo 15 trata do Código Disciplinar da confederação trata do tema: "Qualquer Associação Membro ou clube cujos torcedores insultarem ou atentarem contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, tendo como motivo a cor da pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será sancionado com uma multa de pelo menos CEM MIL DÓLARES AMERICANOS (USD. 100.000). Em caso de reincidência, o infrator poderá ser punido com multa de DÓLARES AMERICANOS QUATROCENTOS MIL (USD 400.000)", reza o item 2.