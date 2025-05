Barba, cabello e bigode: pobre Vasco

POR ALMIR MOURA*

Pela quarta rodada da Copa Sul-americana, a Academia Puerto Cabello impôs ao Vasco um vexame indesculpável.



Imperdoável!



Impiedosos 4 a 1, fora o baile. Uma derrota daquelas, para jamais esquecer!



Sem tomar qualquer conhecimento do adversário, o modesto clube da Venezuela fez barba, cabello e bigode.



Não apenas retomando suas chances de classificação no grupo, mas, sobretudo, fazendo história.



Um resultado que se configura na primeira vitória por goleada de uma agremiação da Venezuela sobre uma equipe brasileira em competições da Conmebol.



Em todos os tempos!



E assim, o clube do estado de Carabobo tem uma partida para emoldurar e guardar na memória, em sua curta trajetória de pouco mais de 14 anos.



Euforia de um lado, completo desespero do outro.



Com as barbas de molho, a torcida do Vasco segue ressabiada com a temerária gestão do litle Peter, o Pedrinho.



Até aqui, um desastre completo e absoluto.



E como desgraça pouca é bobagem, sua diretoria - igualmente catastrófica - está no fio do bigode de anunciar Fernando Diniz como seu novo treinador.



Cenário mais desolador, impossível, para o combalido torcedor cruz-maltino.



Uma vez confirmada a contratação, será um verdadeiro encontro de egos.



Do presidente a seu novo futuro possível treinador.



E, neste momento de absoluta turbulência, convenhamos...

O que menos o Vasco e sua imensa torcida precisam é de líderes que possam cultuar ostentação ou qualquer jogo de vaidade.



Sem os devidos pés no chão, e o entendimento real do estado atual do clube, o gigante Vasco seguirá lamentavelmente perdido.