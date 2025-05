Inter paga o preço da timidez

O primeiro tempo do Inter na Colômbia foi apenas mais uma prova disso.

Tímido, atemorizado, recuado, submisso, foi para o intervalo perdendo de 1 a 0 e ficou barato, com gol saindo já no fim.

Perdido por um, perdido por dois, o time se lançou no segundo tempo, provocou um milagre do goleiro Ospina, mas, na sequência do lance, tomou o 2 a 0 no contra-ataque do Atlético Nacional.

Viveros, aos 39 minutos, e Acre, aos 55, fizeram os gols até então.

Mesmo perdendo por dois gols, o Inter seguiu melhor.

Sim, a pergunta que se impõe é a de sempre: por que não jogou assim desde o início?