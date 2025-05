Rogério Ceni, um freguês soberbo

Zero ponto ganho!



Apesar disso, rotineira e altiva tranquilidade no pós jogo.



Derrota sim, tropeço também.

Soberba da derrota?

Freguesia soberba?

Seja como for, Ceni não se trata de um freguês qualquer. Estamos falando de um "cliente" diferenciado, nada modesto



Que por sinal, está no Rio e eu aqui.



Apesar da distância, porém - e exceto advindo, enfim, o primeiro não tropeço - mantida a profecia, após não pontuar mais uma vez, é como se já estivesse vendo..



Ceni chegando para a coletiva com certo grau de entusiasmo e atrevimento - e disparando os seguintes dizeres:



"Apesar da derrota, estou feliz com o desempenho do time, tivemos mais posse de bola, mais chutes, mais escanteios a favor....



Dominamos o adversário por boa parte do tempo.



Saímos daqui, fortalecidos! Com sentimento de dever cumprido"

Ranzinza e obcecado que é, diga-se que Ceni não perdia nunca o mau humor e já corrijo:

Perder 15, 16 vezes seguidas - diante do mesmo adversário, desde que jogando bem, com boa performance, maior posse de bola, tranquilo, tudo certo. Até sorri.