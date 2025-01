Candidato à CBF, Ronaldo segue dono do Cruzeiro

No contrato assinado com o ex-jogador, a Tara Sports e a BPW Sports "reconhecem que a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e posse indireta" sobre as ações do Cruzeiro "serão transferidas" para Ronaldo. As empresas ficam "na posse direta, exclusivamente na qualidade de depositárias", não podem vendê-las ou assumir compromisso de negociá-las. Em palavras menos jurídicas, os compradores ainda não são donos do time.

O que, como no caso do Valladolid, configura óbvio conflito de interesse.

