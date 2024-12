Timão deve ter vida menos difícil que o Bahia na Libertadores

O Tricolor de Aço pode celebrar também o emparceiramento. Já que, uma vez avançando, numa eventual terceira fase, enfrentará o chileno Nublense ou o uruguaio Boston River. Em tese, tranquilos.

Porém, Ceni não curtiu o adversário do Bahia no primeiro play off da Libertadores.

Isto porque, o tricolor da Boa Terra terá o ensaboado The Strongest pela frente, na fase 2. E sobretudo, a altitude de quase 4000 metros acima do nível do mar.

E para piorar, caso seja eliminado precocemente, o Bahia ficará de fora, até mesmo da Sul-americana.

Uma vez que, apenas os quatro derrotados da fase 3 da pré-Libertadores é que seguirão para a Sul-americana 2025.

Em algum lugar do mundo, Rogério Ceni esbraveja, faz cara de poucos amigos, pausa as férias, e já começa a estudar o time boliviano.