Botafogo dá aula de gols ao Estudiantes

Então, aos 32, Palacios aproveitou corte mal feito por Jair e empatou o jogo.

A vida botafoguense se complicava e era preciso começar tudo de novo.

Foi aí que Marlon lançou Artur, aos 39, e ele fez um golaço para coroar sua melhor atuação com a camisa do Glorioso, ao deixar o zagueiro órfão de pai e mão com um toque sensacional e mandar no canto do goleiro: 3 a 2.

Era hora de mandar a bola para o mato!

Vitória assegurada, agora terá de vencer a Universidade do Chile para se classificar, no dia 27, no Rio.