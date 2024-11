Ceará dá passo gigantesco para voltar à Série A

Com 63.908 torcedores no Castelão, maior público do ano no Brasil em 2024 e maior no estádio em todos os tempos, o Ceará bateu o América por 1 a 0, gol de pênalti de Saulo Mineiro no primeiro tempo, obteve sua oitava vitória seguida como mandante e depende só de si, no domingo, contra o lanterna Guarani, para voltar à Série A.

A vitória foi comemorada por jogadores e torcida como a garantia do acesso em festa empolgante.

Menos mal que o time terá quase uma semana inteira para botar a cabeça no lugar, e os pés no chão, para encarar o jogo em Campinas com a seriedade que a situação exige.