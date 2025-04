São Paulo se impõe e volta líder do Paraguai

Sob forte chuva, o segundo tempo exigia que o São Paulo se impusesse novamente.

Estava óbvio que o Libertad se contentaria com o empate para manter a liderança do grupo.

Começou a etapa final com a mesma imposição da inicial e, aos aos 16 minutos, em contra-ataque, o garoto Lucas Ferreira, que veio do banco no intervalo no lugar de Cédric, pôs o Tricolor no primeiro lugar.

Bobadilla e Luciano também estavam em campo nos lugares de Marco Antônio e Matheus Alves.

Em seguida, um toque de Wendel configurou pênalti que foi batido no travessão por Melgarejo, para alegria brasileira.

Aos 75, Wendel falhou e Rafael evitou que outro susto se transformasse no empate.