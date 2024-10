Fogo amigo cretino se alia ao Lanús e Cruzeiro só empata

No Mineirão apinhado por mais de 57 mil torcedores o Cruzeiro parecia não entender que jogava uma semifinal de Copa Sul-Americana.

O que fez do primeiro tempo 45 minutos muito confortáveis para o Lanús, que até fez gol, mas anulado por impedimento milimétrico.

Até os argentinos esperavam um Cruzeiro mais agressivo no segundo tempo e a pergunta que estava no ar no intervalo era simples: até que ponto o fumacê feito pela torcida antes do começo do jogo, e o atrasou por 15 minutos, influenciou na apatia do time?