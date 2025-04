Girona x Betis: Palpite, Onde Assistir, Escalações, La Liga - 21/04

Girona x Betis: Veja os palpites para o jogo entre os alvirrubros do Girona e os verdiblancos do Real Betis, da La Liga, na data 21/04/2025 às 16:00 horas no recinto Estadi Montilivi.

Amplo mercado de apostas esportivas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

O Girona, atualmente na 16.ª posição com 34 pontos, procura afastar-se da zona perigosa, tentando superar um ciclo instável. Já o Real Betis chega mais tranquilo e está firme na luta por um lugar nas competições europeias.