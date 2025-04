Parma x Juventus: Palpite Campeonato Italiano 2025 - 21/04

Parma x Juventus – Palpites

Palpite 1: Juventus vence no 1º tempo – Odd de 1.90 na Bet365

Palpite 2: Mais de 8 chutes a gol – Odd de 1.75 na Superbet

Palpite 3: Mais de 10 escanteios no jogo – Odd de 2.10 na Stake

Palpite 1 – Juventus vence no 1º tempo

A Juventus tem mostrado força nos primeiros tempos, especialmente fora de casa, onde venceu o primeiro tempo em 67% das partidas recentes. Com uma defesa sólida e ataque eficiente, é provável que a equipe saia na frente ainda na primeira etapa.

Palpite 2 – Mais de 8 chutes a gol

Ambas as equipes têm média alta de chutes a gol por partida. A Juventus, com média de 5 chutes a gol por jogo, e o Parma, com média de 4, indicam uma partida com boas chances de superar os 8 chutes a gol.