Gre-Nal acaba empatado e sob protestos

Roger Machado também levou o dele, assim como Vitão e Alan Patrick pelo lado colorado e Jemerson e Marlon.

Quando o gol visitante parecia maduro, um bate-rebate resultou no 1 a 0 gremista, por Cristian Oliveira, depois de longos minutos de apreensão pela decisão do VAR, aos 39.

Logo no começo do segundo tempo o Colorado empatou com Valencia, mas em impedimento tão claro que o VAR a logo confirmou.

Desde a metade do primeiro tempo Kannemann estava em campo, no lugar do lesionado Wagner Leonardo.

O Grêmio com o técnico interino James Freitas jogava com mais empenho do que fazia com o argentino Gustavo Quinteros.

E o Inter, que vinha de sentida derrota, em casa, para o Palmeiras, perdia o Gre-Nal, o que sempre deixa sequelas.