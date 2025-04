Os verdadeiros motivos para a volta da Lusa ao Canindé

Cogitar essa mudança é um desrespeito com as tradições da Portuguesa. Afastar o torcedor, dificultar o acesso dos lusitanos aos jogos é lamentável. A torcida sempre esteve ao lado do clube, não podemos tentar enfraquecer este movimento. As nossas raízes são portuguesas, temos muito orgulho de tudo o que foi construído. Não podemos atropelar as tradições do clube, mudar o visual do mascote e jogar em um estádio neutro. ''Somos uma casa portuguesa, com certeza!", esse trecho é cantado pelos lusitanos e deve ser respeitado pelos novos gestores.

Mesmo deteriorado, o Canindé está com os laudos em dia, ou seja, está apto para receber os jogos da Portuguesa. Mas o que mudou para que a Portuguesa adiasse as reformas?

O projeto de restauração apresentado pelos gestores da SAF constava com diversas irregularidades. O valor divulgado inicialmente pelas obras seriam em torno de R$500 milhões, e em entrevistas feitas por Alex Bourgeois, o CEO da equipe, o valor poderia chegar entre R$700 milhões e R$1 bilhão, contradizendo o projeto assinado por todas as partes.

É importante lembrar que a venda da Portuguesa ao grupo Tauá foi de 80%, e os 20% restantes sendo administrados e geridos pela associação da Lusa. Portanto, conforme a dívida e os valores aumente, a associação é responsável por 20% destes números, caso a reforma ultrapasse os R$500 milhões.

Outro ponto a ser salientado é em relação ao terreno ocupado pelo Canindé, que possui dívidas não só com credores, mas também com a Prefeitura de São Paulo. Responsável por boa parte do terreno, a credora Dra. Gislaine Nunes tem cerca de R$80 milhões a serem recebidos. Sim, uma advogada tem mais poder no estádio do que a própria dona, a Portuguesa.

O retorno da Portuguesa ao Canindé dois meses após o anúncio do início da reforma demonstra o péssimo planejamento feito pela SAF, que tirou a equipe de seus domínios no Campeonato Paulista.

Na última semana, a mobilização começou para que entidades competentes pudessem vetar a segunda assembleia realizada para anular a Assembleia Geral Extraordinária do último dia 18 de março que aprovou a mudança de seu modelo de administração para SAF.