Ping-pong com Hugo Calderano

Hugo Calderano disputará neste domingo, às 9h15, a final da Copa do Mundo de tênis de mesa com o primeiro colocado do ranking, o chinês Lin Shidong, em Macau, na China.

Para um não-asiático ou europeu chegar pela primeira vez à finalíssima, o brasileiro, 5º do ranking, bateu o japonês Tomokazu Harimoto, 3º, e o chinês Wang Chuqin, o 2º, na semifinal, com parciais de 14/12, 5/11, 6/11, 7/11, 11/5 e 12/10, em virada sensacional e ao evitar um match point quando estava 10/9.

A CazéTV transmitirá a decisão como fez com os jogos de Calderano que podem ser vistos no YouTube com lances inacreditáveis.