Clássico dos Milhões vira dos Milhinhos apesar de bom jogo

O Clássico dos Milhões esteve mais para Milhinhos no que tange à presença de público no Maracanã de preços extorsivos, mas de nível a merecer mesmo mais gente. Apenas 39 mil torcedores, menos que o público em Itaquera à tarde, com mais de 43 mil para jogo de uma torcida só.

Rossi fez uma defesaça e tomou uma bola na trave chutada por Paulo Henrique.

Léo Jardim fez duas e viu o ataque do Flamengo rondar mais seu gol do que o Vasco ameaçou Rossi.