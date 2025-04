Quatro clássicos entre campeões no fim de semana do Brasileirão

Continua no domingo com o San-São no Morumbi, às 16h, São Paulo favorito dono de seis títulos contra dois do Santos.

E termina no Mineirão, às 16h, com Atlético Mineiro e Botafogo, cada alvinegro com duas taças do Campeonato Brasileiro desde 1971, Galo o primeiro campeão, clássico sem favorito.

Desde já, às favas com os revisionistas da História, que conto aqui como vi.