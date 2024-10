Raphael Veiga bota o Palmeiras grudado no líder

Palmeiras e Juventude têm as mesmas cores, as mesmas origens italianas e, na década de 1990, dividiram a Parmalat como patrocinadora.

Até causaram zum-zum desagradável quando se enfrentaram à época, mas fizeram confrontos eticamente impecáveis.

Hoje, em Caxias do Sul, entraram em campo com objetivos opostos: os gaúchos para permanecer longe da zona do rebaixamento e os paulistas para ficar a apenas um ponto do líder Botafogo.