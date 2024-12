Uma noite com Amaury na quadra do Paulistano

Corria o ano de 1969 e o Corinthians esteve na quadra do Club Athletico Paulistano, no Jardim América, em São Paulo.

Em seu primeiro ano no time principal do anfitrião, o jovem de 19 anos via deslumbrado o quinteto alvinegro formado só por seus ídolos: Amaury, Wlamir, Ubiratan, Rosa Branca e Renê.

Se a memória não falha, o jogo acabou 135 a 60 para o Corinthians e, nos minutos em que o jovem esteve na quadra, ao jogar numa das alas, ora se via diante de Amaury, ora de Wlamir.