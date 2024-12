Radialista morre após sofrer mal súbito durante programa em MG

O radialista e humorista Acácio Oliveira, mais conhecido como Kaquinho Big Dog, morreu aos 62 anos enquanto apresentava o programa "Madrugada Liberdade", na Rádio Liberdade, de Belo Horizonte (MG).

O que aconteceu

O apresentador teve um mal súbito. "Kaquinho era muito mais que um apresentador ou humorista; ele era uma alma generosa, que espalhava alegria, risadas e amor por onde passava. Sua criatividade, talento e paixão pelo rádio marcaram a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e ouvi-lo", diz a nota publicada no perfil oficial da rádio.