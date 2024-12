Juca: Botafogo de 2024 não é o melhor, mas o maior de todos os tempos

Principalmente o time de Jairzinho, de Gerson, poderia ter ganhado uma Libertadores.

Juca lembrou que o Botafogo que foi base da seleção brasileira na era Pelé foi vítima justamente do Santos do Rei do futebol — pentacampeão da Taça Brasil na década de 60. Nesse sentido, as conquistas de 2024 têm um peso histórico para o Glorioso.

Essa conquista do Botafogo é uma conquista histórica por todos os aspectos que ela envolve.

