Amaury Pasos, o certeiro

Amaury Pasos fazia tudo na perfeição: cestas e passes.

Difícil dizer no que era melhor, talvez porque não se destacasse mais em uma coisa do que na outra, tão extraordinário era em ambas.

Ídolo do basquete brasileiro, consagrado no Hall da Fama do basquete internacional, bicampeão mundial pela seleção, medalhista olímpico, campeão de tudo pelo Sirio e pelo Corinthians, formou dupla extraordinária com Wlamir Marques, chamada de Pelé e Coutinho do basquete na década de 1960.