Leão: Absurdo e assustador o SBT apoiar violência na abertura de Datena

A abertura do novo programa de Luiz Datena no SBT, que mostrava uma cadeira sendo arremessada, é assustadora e um verdadeiro absurdo, destacou o colunista Leão Lobo na edição desta quinta-feira (12) do Splash Show.

Acho acertada [a decisão do SBT de mudar a abertura], porque você elogiar um ato de violência é um absurdo. Uma emissora assinar embaixo um ato de violência é um absurdo. Alguém se tocou, talvez até a gente tenha falado aqui ontem e eles tenham se tocado e tiraram. Mas é um absurdo.