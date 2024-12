A estonteante média de público da última rodada do Brasileirão

A última rodada do Campeonato Brasileiro teve média de público europeia, de mais de 35 mil torcedores.

Excluídos os jogos dos times de pouca torcida, Bragantino, Cuiabá e Juventude, a média sobe para dar inveja aos alemães: mais de 47 mil.

A média geral do campeonato ficou em mais de 25.500 pagantes por jogo, o que ainda está longe de ser uma maravilha, mas com a volta de clubes como Santos, Ceará e Sport tende a aumentar no ano que vem, porque os que caíram, exceção feita ao Athletico Paranaense — Cuiabá, Atlético Goianiense e Criciúma —, pouco contribuem no quesito, como o Mirassol pouco contribuirá.