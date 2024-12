A volta do pioneiro à Libertadores

POR ANDRÉ UZÊDA*

Incontestável tricolor, o eterno ministro Gilberto Gil canta que, para o bem ou para o mal, Deus entendeu de dar a primazia à Bahia. Seja no primeiro Carnaval, no primeiro Pelourinho ou no primeiro índio abatido também.

Se é verdade que este projeto de país nasceu nas terras além-mar por onde Cabral desembarcou com sua esquadra, no futebol, foi o Esquadrão de Aço quem fundou a tradição brasileira no torneio Libertadores da América.