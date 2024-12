O mercado financeiro, as redes antissociais e o terrorismo

A Bolsa de Valores e o dólar oscilam ao sabor dos procedimentos no crânio do presidente.

Gente que frequentou faculdades, sempre fez três refeições por dia e come de garfo e faca revela nas redes antissociais e nos portais aquilo que há de pior no ser humano, o desejo da morte do próximo.

Incapaz de derrotá-lo nas urnas, torce para a natureza dar cabo a quem o povo elegeu mesmo num pleito em que o governo anterior derramou bilhões de reais para se manter no poder.