O Corinthians na noite do ou dá ou desce

Aos corintianos faltam os seguintes desafios: Cuiabá (f); Palmeiras (c); Vitória (f); Cruzeiro (c); Vasco (c); Criciúma (f); Bahia (c) e Grêmio (f).

Dos quatro jogos que fará fora de casa três serão contra times também em desespero e o quarto, contra o Grêmio, em Porto Alegre, exatamente como e onde caiu em 2007.

E dos quatro jogos que tem em casa um é simplesmente o Dérbi, e com o rival na luta pelo título.

Ou seja, ou o Corinthians dá uma alegria à Fiel nesta noite ou estará condenado a descer pela segunda vez.

Washington Olivetto merece a vitória.

E não mais poderá dizer que clube grande não cai duas vezes.