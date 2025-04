Calderano é um fenômeno planetário

Não teve nem suspense, sofrimento, tensão,

Contra um fenômeno, contra a torcida chinesa, houve um primeiro momento, no primeiro set, de apreensão, outro, no último, quando Shidong esboçou reagir, mas tomou de 11/5.

Calderano, com o perdão do chavão, nesta Páscoa, deu verdadeiro chocolate no chinês, ao fazer 50 pontos contra 36.

Ele simplesmente derrotou o 3º, o 2º e o 1º do ranking nas quartas de final, na semifinal e na final.