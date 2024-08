Botafogo só não enfiou seis por detalhe

O clássico ficou muito bom.

Dois minutos depois, Luiz Henrique tirou Ayrton Lucas para dançar e pôs na cabeça de Igor Jesus que, desta vez, perdoou.

Mas Luiz Henrique despencou fora do gramado.

Só que o VAR chamou porque descobriu pênalti de Ayrton Lucas no lance e o assoprador, sem conferir, confiou.

Antes da cobrança, quatro trocas: Tiquinho e Tchê Tchê dentro, Igor Jesus e Mateo Ponte fora; Varela e Léo Pereira dentro e Fabrício Bruno e Ayrton Lucas fora.

Aos 21, no duelo entre argentinos, Rossi se deu melhor ao pegar com o pé o pênalti mal batido por Almada no meio do gol. É o futebol.