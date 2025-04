Milan x Atalanta: Palpite - Onde Assistir, Hora, Escalações - Serie A - 20/04

Com ataques eficientes e defesas vulneráveis, a tendência é de que ambas as equipes balancem as redes.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols

A média de gols nas partidas do Milan é de 3.0, e nas da Atalanta é de 3.25. Considerando o histórico ofensivo de ambas as equipes e a importância do jogo para a classificação, é provável que o placar seja movimentado, superando os 2.5 gols.

Esse cenário torna esse mercado uma opção atrativa, com odd justa e excelente retorno se o confronto for aberto.