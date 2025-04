Palmeiras traz três pontos de ouro do Beira-Rio

O 0 a 0 do primeiro tempo no Beira-Rio refletiu o maior domínio do Inter sem criar e a pouca eficácia do Palmeiras quando ameaçou com as melhores chances, insinuadas por Estêvão.

O clássico mais esperado da rodada decepcionava na mesma medida da expectativa.

O domínio gaúcho estéril permaneceu no segundo tempo e, aos 18 minutos, a maior agressividade alviverde sem eficácia virou gol, quando Richard Rios jantou Bernabéi pela direita e cruzou rasteiro para Facundo Torres marcar: 1 a 0.