St. Pauli x Bayer Leverkusen: Palpite - Onde Assistir, Hora - Bundesliga - 20/04

St. Pauli x Leverkusen – Palpite da Bundesliga

Palpite 1: Cartões Acima de 3.5 – Odd de 1.70 na Stake

Cartões Acima de 3.5 – Odd de 1.70 na Stake Palpite 2: Escanteios Totais Acima de 9.5 – Odd de 1.90 na Bet365

Escanteios Totais Acima de 9.5 – Odd de 1.90 na Bet365 Palpite 3: Leverkusen Handicap -1 – Odd de 1.85 na Alfa.bet

Palpite 1: Cartões Acima de 3.5

A média de cartões nas partidas do Leverkusen é de 3.83, enquanto a média da Bundesliga é de 4.25. No último confronto entre as equipes, foram distribuídos 4 cartões amarelos.

Considerando a importância do jogo para ambas as equipes, é provável que o número de cartões ultrapasse 3.5.