Dom Arrascaeta, sim, é um bom exemplo para Juventude

No Maracanã com público menor do habitual, com menos de 32 mil torcedores, e com protestos contra o preço elitizados dos ingressos, o Flamengo antes da metade do primeiro tempo já fazia gato e sapato do Juventude, com o indiciado Bruno Henrique no banco, não na casa de apostas.

Aos 12 minutos, Dom Arrascaeta cruzou na área em cobrança de falta e Pulgar fez 1 a 0, de cabeça.

Aos 18, Gerson enfia passe genial para Plata cavar e fazer 2 a 0.