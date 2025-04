Villarreal vs Real Sociedad: Palpite e Onde Assistir - La Liga 20/04

Depósito por Pix Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols

Os confrontos entre Villarreal e Real Sociedad costumam ser equilibrados e com poucos gols. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, quatro terminaram com menos de 2.5 gols. A tendência é de mais uma partida com placar magro.

Palpite 3: Gol de Takefusa Kubo a qualquer momento

Takefusa Kubo foi o autor do gol da vitória no último confronto entre as equipes. Com sua habilidade e presença ofensiva, é uma boa aposta para marcar novamente neste duelo.