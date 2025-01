Como brincadeira do filho inspira a temporada de 'Bola de Ouro' de Raphinha

O desempenho de Raphinha na temporada 2024-25 do futebol europeu enterrou todas as dúvidas que havia sobre o brasileiro e o colocou entre os jogadores mais importantes do mundo.

Os números confirmam a narrativa: o camisa 11 do Barcelona entra na fase decisiva dos principais campeonatos com cifras superlativas: são 23 gols marcados e 11 assistências em 32 partidas oficiais pelo clube, divididas entre Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Champions League.

A nova fase tem algumas pistas que confirmam a metamorfose. O cabelo mudou, a carga de treinos com Hansi Flick ficou mais intensa. E, na hora de comemorar, Raphinha também tem inovado: a imagem do brasileiro com um dos joelhos no chão, o braço direito erguido e o indicador esquerdo apontando para as arquibancadas ficou famosa.