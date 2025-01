Dependência? Defesa do Real Madrid desaba sem Militão e preocupa Ancelotti

Na ocasião, Carlo Ancelotti conseguiu superar o problema (e também a lesão de David Alaba) usando o polivalente Nacho e eventualmente improvisando o volante Tchouameni no setor.

A presença de Toni Kroos no meio-campo também dava mais proteção ao sistema defensivo em 2023-24 — o alemão errava menos passes e ajudava na saída de bola, colocando-se muitas vezes entre os defensores.

Para 2024-25, Kroos se aposentou e Nacho foi jogar na Arábia Saudita. A grande aposta do Real Madrid era na dupla Militão-Rudiger, considerada uma das melhores do mundo. A lesão do brasileiro deixou a parceria manca.

No fim de 2024, a assessoria de Militão chegou a divulgar um vídeo do processo de recuperação do zagueiro; o caminho, no entanto, ainda é longo: ele só deve voltar a jogar na próxima temporada.

Cria da base, Raúl Asencio virou solução provisória para defesa do Real Madrid Imagem: Getty Images

Sem contar com um de seus pilares defensivos, o Real Madrid está à procura de opções: dois nomes que aparecem na lista do clube merengue são Castello Lukeba, francês de 22 anos do RB Leipzig, e Micky van der Ven, holandês de 23 anos do Tottenham.