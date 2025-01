Alemão que fez Raphinha virar ídolo no Barcelona foi o arquiteto do 7 a 1

"Xavi trocava mensagens de WhatsApp com os principais jornalistas da Catalunha. Flick nem sabe quem são os principais jornalistas da Catalunha", resume o jornalista inglês Pete Jenson, há mais de uma década cobrindo o clube.

Como não devia nada a ninguém, Flick começou a fazer as coisas do seu jeito. Pela primeira vez em sua história, o Barcelona adotou as duas sessões de treinos por dia como norma. Além disso, há uma atividade no dia das partidas, algo inédito no clube.

Raphinha é um dos jogadores que recuperaram a confiança com Hansi Flick Imagem: Marc Graupera - FC Barcelona

Não foi só a quantidade de treinos; a qualidade também mudou. "Os jogadores terminam os treinamentos exaustos. Não conseguem fazer mais nada", disse ao UOL uma pessoa com acesso às atividades — a imprensa só vê 15 minutos por semana, quase sempre em uma distante roda de bobinho.

Foi com esse novo jeito de treinar e uma política de valorizar jogadores jovens que o técnico alemão levou o Barcelona a uma primeira metade promissora na temporada 2024-25: é vice-líder da fase de liga da Champions League, conquistou a Supercopa e goleou duas vezes o Real Madrid: 4 a 0 no Bernabéu e 5 a 2 na Arábia Saudita, no último domingo.

As mudanças de Flick tiveram efeito direto em Raphinha. O brasileiro passou a ser um dos líderes técnicos do time e foi recompensado sendo escolhido com um dos quatro capitães na tradicional votação popular do início da temporada.