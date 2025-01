Brasileiros pelo mundo: Raphinha dá show, Jesus se machuca e Danilo retorna

Danilo entrou em campo aos 40min da segunda etapa e foi muito aplaudido pela torcida. A tendência é que, aos poucos, ele vá ganhando novas chances até voltar de vez à briga pela posição de titular.

Samuel Lino entrou no segundo tempo e melhorou ataque do Atlético Imagem: Divulgação

Lino ajuda Atlético a bater recorde

O Atlético de Madrid venceu a sua 14ª partida na Liga Espanhola (recorde na história do clube) e voltou à liderança da competição, com 44 pontos, um a mais que o Real Madrid. O título simbólico de "campeão do primeiro turno" foi sacramentado na vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna.

Samuel Lino entrou em campo no intervalo, substituindo o inglês Conor Gallagher. Com Lino em campo, o Atlético passou a atacar melhor, principalmente pelo lado esquerdo, área de atuação do brasileiro. O argentino Julián Álvarez marcou o gol da vitória do time colchonero.

Arthur Cabral está no mercado, mas colocou mais um título no currículo Imagem: Divulgação

De saída, Arthur Cabral celebra título

O atacante Arthur Cabral está no mercado e deve deixar o Benfica na janela do inverno europeu, mas despediu-se com título.